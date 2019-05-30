Неоднократно пожалеет: Зеленского предупредили относительно Саакашвили

Мое субъективное мнение – Президент Зеленский еще неоднократно пожалеет, что он издал указ о возвращении экс-президенту Грузии гражданства Украины.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил внефракционный народный депутат Украины Юрий Бублик.

«Саакашвили – человек непредсказуемый. Но он не является мессией, на которого в Украине очень надеются, что он здесь все порешает. Мое субъективное мнение – Президент Зеленский еще неоднократно пожалеет, что он издал указ о возвращении экс-президенту Грузии гражданства Украины», – считает народный депутат.

И с другой стороны, добавил Юрий Бублик, Зеленский «восстановил справедливость», потому что Михеила Саакашвили Порошенко позорно лишил украинского гражданства.

В то же время избранник заявил, что он является сторонником того, чтобы Украиной управляли украинцы.

«У нас есть очень много умных людей. Не надо нам этих трудовых мигрантов. У нас было много волн таких трудовых мигрантов, но, к сожалению, ничего прогрессивного благодаря им не произошло. Да, Саакашвили очень хороший человек, сделавший много полезного для Грузии, но в Украине должны хозяйничать украинцы», – акцентировал Юрий Бублик.

Как сообщалось, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Напомним, Президент Владимир Зеленский внес изменения в Указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Также отметим, что Арсен Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили в Украину.

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