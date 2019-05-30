Не только Анастасия Приходько: В «Батькивщине» анонсируют «десант» из шоу-бизнеса

Думаю, что не только Анастасию Приходько избиратели увидят в списках «Батькивщины». Там будут еще певцы.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Вадим Ивченко.

По мнению народного депутата, политические партии, которые только заявили о своем создании, не попадут в парламент во время выборов, ведь они не смогут конкурировать с существующими политсилами, которые уже начали предвыборную гонку.

«Но может произойти так, что некоторые партии проведут переговоры с известными певцами, или людьми из шоу-бизнеса и пригласят их в свои списки для того, чтобы эти люди через своих фанатов показали приверженность к определенному лидеру»,– отметил Вадим Ивченко.

А на вопрос ведущей, увидят ли избиратели в списках «Батькивщины» певицу Анастасию Приходьку, нардеп Ивченко ответил так:

«Да, ее избиратели увидят. Думаю, что не только Анастасию Приходько мы увидим в списках «Батькивщины». Избиратели увидят еще певцов»,– заявил Ивченко.

Вместе с тем он отметил, что это будет не Виктор Павлик и Александр Пономарев.

«Пономарева не будет в списках. Он не хочет идти в политику. Но он искренне верит в реализацию «Нового курса», который предложила «Батькивщина», он искренне проехал все регионы для того, чтобы сказать людям, что мы действительно наработали пошаговый план действий в каждой отрасли»,– добавил Вадим Ивченко.

Он также сообщил, что в ближайшее время состоится съезд «Батькивщины», где и будет представлен весь список людей, которые будут баллотироваться на выборы в Верховную Раду от ВО «Батькивщина».

Напомним, певица, блогер и активист Анастасия Приходько заявила, что прекращает сценическую карьеру и уходит в политику.

Также о создании своей политической партии заявили и другая украинская певица Ольга Полякова.

А вот лидер новосозданной партии «Голос», фронтмен популярной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил о том, что не собирается терять свою аутентичность и отказываться от того, что долгие годы было смыслом его жизни. Певец планирует продолжить концертную деятельность даже в случае избрания его депутатом.

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