Насалика назвали самым слабым министром энергетики за времена независимости

Игорь Насалик является самым слабым министром энергетики за времена независимости.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил бывший министр по вопросам ЖКХ (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко.

Ведущая программы отметила, что вчера, когда Президент Украины Владимир Зеленский был на Львовщине шахтеры спрашивали, почему не приехал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Господин Кучеренко, комментируя это, сказал, что не считает господина Насалика министром.

«Я говорил со многими экспертами, и все они считают, что это самый слабый министр энергетики за времена независимости. Он отказался от всех своих функций или спрятался. Позавчера я был на заседании комитета, где рассматривался вопрос переноса даты ввода энергорынка. И то, что я там увидел – это полный коллапс государственного управления», – отметил экс-министр.

Кроме этого, гость программы подчеркнул, что речь новоизбранного Президента была не очень продуманной, когда он начал обвинять правительство. В частности, по его мнению, правительство Гройсмана должно доработать до логического конца для того, чтобы он полностью отвечал за ситуацию. Но на тот момент надо сделать не инвентаризацию, как сказала команда Президента, а технический, технологический, финансовый аудит ситуации в стране.

«И я с огромным желанием готов помочь, например, на СНБО рассмотреть и вынести вопрос провала реформ в энергетике, газовом секторе, амбандинге, диверсификации в угольной отрасли. Все, что можно, там провалено. Это право и обязанность Президента рассмотреть это. Не вчерашнюю трагедию и гибель двух шахтеров. Это же последствия огромной проблемы в угольной отрасли и абсолютной неэффективности государственного управления», – убежден Кучеренко.

Напомним, 29 мая на шахте «Лесная» в селе Силец Сокальского района Львовской области произошел обвал пород кровли. Под завалами оказались двое работников. Утром спасатели достали тело одного шахтера. Сейчас удалось достать тело второго горняка. Позже стало известно, что по этому поводу на Львовщину совершит первый визит Президент Украины Владимир Зеленский.

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