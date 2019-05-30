Нагорный убежден, что Зеленскому для Минских переговоров нужен советник с Донбасса

Первое задание Администрации Президента Зеленского – найти патриота Украины из Донбасса для Минских переговоров.

Это заметил бизнесмен, президент «Фонда волонтеров Украины» Тимофей Нагорный в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

По мнению бизнесмена, в Минской переговорной группе должен быть человек с Донбасса, являющийся патриотом Украины, имеет авторитет среди жителей восточных регионов и хорошо понимает суть проблемы.

«Меня всегда удивляло то, что в Минской группе нет патриота Украины, который является или был жителем Донецка или Луганска. Ведь у нас есть очень много авторитетных людей, которые знают полную информацию о проблемах на Донбассе. Поэтому я считаю, что это первое задание Администрации Президента Зеленского найти такого человека для Минских переговоров», – отметил Тимофей Нагорный.

Он напомнил, что еще летом 2018 года предложил свою программу «Народная дорога к миру», которая, по его мнению, могла ускорить завершение войны без каких-либо потерь для Украины.

«Мы хотели провести в Витебске круглый стол, куда пригласили волонтеров, общественных активистов, моральных авторитетов нации и лидеров общественного мнения, чтобы предложить идею относительно мирного урегулирования. Ведь я убежден, что дискуссию относительно мира должна начать не политик, а народ, который живет по обе стороны войны», – подчеркнул Тимофей Нагорный.

Напомним, глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

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