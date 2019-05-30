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Новости » События 30 мая, 2019, 23:55
НАБУ и ЦАБ Польши провели спецоперацию на границе

НАБУ и Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) провели совместную спецоперацию с целью противодействия контрабанде.

Об этом информирует ЦАБ, передает Укринформ.

«Функционеры из отдела ЦАБ в Ряшеве в сотрудничестве с НАБУ задержали во время получения взятки двух человек – из Польши и Украины. Мужчины, ссылаясь на свои связи в таможенных и пограничных органах Польши и Украины, за взятки брались организовать импорт и экспорт товаров на значительную сумму без официального декларирования на границе», – говорится в сообщении польского ведомства.

Как отмечается, задержанные пообещали организовать контрабанду на сумму 1,2 млн злотых (более $315 тыс.), а за свои услуги требовали 80 тыс. злотых ($21 тыс.).

Оба задержанные находятся в региональной прокуратуре в Люблине.

Продолжается следствие, правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к преступной деятельности.

 
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