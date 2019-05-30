На сайте Рады появился проект постановления об отставке Гройсмана

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Проект №10341 внесенный депутатом из фракции ББП, председателем комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Русланом Князевичем, сообщает Главком.

«В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 2 ст. 115 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет: 1. Принять отставку премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», – говорится в тексте постановления.

Как известно, Верховная Рада в четверг, 30 мая, рассмотрит отчет Кабинета министров.

Напомним, в среду парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании ВР в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

Как сообщалось, 20 мая Владимир Гройсман объявил, что подаст в отставку.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский раскритиковал правительство и призвал премьера и министров уволиться.

Гройсман в ответ призвал Зеленского немедленно внести кандидатуру на пост премьера. Он также заявил, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду.

Гройсман заявил, что на парламентские выборы он собирается идти самостоятельно со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь ни с кем, в т.ч. и с политической силой Петра Порошенко.

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