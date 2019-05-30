На сайте АП обнародовали стенограмму встречи Зеленского с главами фракций

Обнародована стенограмма встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций.

Об этом сообщает пресс-служба президента. По этим же ссылкам можно скачать саму стенограмму.

«В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

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