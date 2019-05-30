live
Aнонси
10 днів президентства Зеленського. Народ проти, 31.05.19 о 21:15
10 днів президентства Зеленського. Народ проти, 31.05.19 о 21:15
31 мая, пятница
Анонс програми Деталі за 01.06.19
Анонс програми Деталі за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 30 мая, 2019, 23:00
На сайте АП обнародовали стенограмму встречи Зеленского с главами фракций

Обнародована стенограмма встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций.

Об этом сообщает пресс-служба президента. По этим же ссылкам можно скачать саму стенограмму.

«В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

 

Читайте больше новостей на тему: Зеленский
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Владимир Зеленскийновости Украиныновости политикироспуске парламента
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-31 01:02 :45