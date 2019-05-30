На Прикарпатье штормовое предупреждение: ожидают поднятия уровней воды в реках до 1 метра

Сегодня вечером, 30 мая, и в течение двух следующих дней на Прикарпатье ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1 метра над текущими.

Пока наблюдались незначительные подъемы уровней воды в пределах 5 – 20 см на реке Быстрица Солотвинская в районе Ивано-Франковска, на реке Чечва в районе села Спас Рожнятовского района на 46 см и 45 см. Об этом сообщил собко ИA ZIK со ссылкой на управление ГСЧС в области.

На фоне повышенной воды во всех реках области, переувлажнения почвы и поднятия грунтовых вод и ожидании в ближайшие полсуток значительных непрерывных осадков по всей территории области возможно поднятие уровней воды в малых реках и водотоках на 1,0-2,0 м, что может привести к подтоплению жилых домов (в пониженных участках населенных пунктов в районе малых водоток) во второй половине дня 30 мая.

Больше всего это касается равнинной и предгорной части области (Долинский, Рожнятовский, Тысменицкий, Кольский, Галицкий, Надворнянский, Снятинский, Коломыйский районов).

В то же время, «Блиц-Инфо» распространило информацию, что из-за сильного дождя Надворный район уже подтопило.

Как сообщил депутат областного совета Михаил Иваночко, местами сильно затоплены улицы в Надворной, Ланчина, Быткове и других селах.

Другие местные жители рассказывают, что у них уже залило подвалы и дворы.

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