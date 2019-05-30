Любовь, как море: китаец подарил возлюбленной 2000 га Желтого моря

Пользователь китайской соцсети WeChat похвасталась новостью, что парень подарил ей участок Желтого моря в 2010 гектаров.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на Knife.media.

Девушка получила в подарок по случаю третьей годовщины их отношений. Участок находится недалеко от острова Ченьюшан в Желтом море, провинция Шаньдунь. Права на это место продавала рыболовная компания через аукцион: китаец выкупил их за 700 тысяч юаней (около 2 707 000 грн).

Для подтверждения девушка опубликовала скриншот аукциона по последней ставке и фотографией участка. Один из адвокатов отметил, что аукцион не нарушает правила страны.

«Согласно закону об использовании моря, жители не могут полностью выкупить территориальные воды у государства, но могут получить право на использование морского участка. Те же, кто приобрел право, могут передавать участки и сдавать их в аренду», – отмечается в сообщении.

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