Лукавство Зеленского относительно Гройсмана: журналист объяснил действия Верховной Рады

Ни один президент не имел в парламенте стопроцентную власть, поэтому с ВРУ приходилось договариваться. Зато в последнее время были попытки повлиять на ВРУ, поэтому парламент «брыкается».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил руководитель информагентства «Главком», глава наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Виктор Шлинчак, комментируя голосование в Верховной Раде Украины относительно отставки Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, отметил, что украинский парламент в последнее время попытались «нагнуть», поэтому он «лягается».

«И не только парламент, но и министры, потому что это, видимо, такая понятная реакция на риторику, которую позволил себе Президент Украины, выступая во время инаугурационной речи. Я думаю, что если бы эта риторика была немного меньше, то количество людей, которые бы поддерживали инициативы Президента, было бы намного больше», – считает Виктор Шлинчак.

Гость студии поделился подозрениями, что с парламентом никто не работал, в частности не вели разговор и не убеждали перед тем, как внести президентские законопроекты относительно изменений избирательного законодательства. Так, команда Зеленского после его победы на выборах думала, что примет Совет «нахрапом», отметил Виктор Шлинчак, и что все инициативы, внесенные Президентом, будут проголосованы.

«Но я напомню, что ни один Президент не имел в парламенте стопроцентную власть..., и приходилось договариваться с парламентом», – отметил он.

Виктор Шлинчак напомнил, как при президентстве Виктора Януковича через кабинет «переговорщика» Клюева перед голосованиями проходили десятки депутатов, которые сомневались относительно голосования.

«Если бы господин Зеленский уж слишком хотел отправить Гройсмана в отставку за десять дней, которые он у власти, думаю, можно было найти тех людей, которые проголосовали бы за эту инициативу», – отметил Виктор Шлинчак и добавил, что, очевидно, сам Президент не очень был заинтересован в таком развитии событий.

Напомним, 20 мая в ВЕРХОВНОЙ раде украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. Во время инаугурационной речи он призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

22 мая во время заседания Кабинета Министров Украины Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку.

23 мая соответствующее заявление Владимира Гройсмана зарегистрировали в парламенте.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду освободить его от должности и продолжит работу в «антикризисном режиме».

29 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования с заявлением об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

30 мая ВРУ не поддержала проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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