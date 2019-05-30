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Новости » Мир 30 мая, 2019, 15:30
Китайские исследователи раскопали останки людей и животных, которым около 300 тысяч лет

Китайские палеонтологи обнаружили более 30 древних человеческих окаменелостей в округе Дунчжи, в провинции Аньхой на востоке страны.

Им около 300 тысяч лет, сообщает Xinhua China News,пишет Тhebabel.

Кроме того, найдено более 100 каменных артефактов, используемых древними людьми, и окаменелости млекопитающих более 40 видов. Ожидается, что открытие прольет свет на то, как развивались древние люди на континенте Восточной Азии.

Окаменелости и артефакты были обнаружены во время археологических раскопок в течение последних 15 лет на месте, которое эксперты считают разрушенной пещерой.

Среди находок – человеческий череп периода среднего плейстоцена (от 781 000 до 126 000 лет назад), на котором сохранились структура лица, большая часть головного мозга и одна сторона нижней челюсти.

 
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раскопкипалеонтологиновости мираКитайнаука
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2019-05-30 15:56 :00