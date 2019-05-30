Китайские исследователи раскопали останки людей и животных, которым около 300 тысяч лет

Китайские палеонтологи обнаружили более 30 древних человеческих окаменелостей в округе Дунчжи, в провинции Аньхой на востоке страны.

Им около 300 тысяч лет, сообщает Xinhua China News,пишет Тhebabel.

Кроме того, найдено более 100 каменных артефактов, используемых древними людьми, и окаменелости млекопитающих более 40 видов. Ожидается, что открытие прольет свет на то, как развивались древние люди на континенте Восточной Азии.

Окаменелости и артефакты были обнаружены во время археологических раскопок в течение последних 15 лет на месте, которое эксперты считают разрушенной пещерой.

Среди находок – человеческий череп периода среднего плейстоцена (от 781 000 до 126 000 лет назад), на котором сохранились структура лица, большая часть головного мозга и одна сторона нижней челюсти.

Chinese paleontologists found more than 30 human fossils dating back about 300,000 years. It will shed new light on how ancient humans in East Asia evolved pic.twitter.com/hm9dkGZ55P — China Xinhua News (@XHNews) 30 травня 2019 р.

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