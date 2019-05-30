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Новости » Политика 30 мая, 2019, 21:20
Конституционный Суд открыл производство относительно роспуска ВР

Конституционный Суд на заседании 4 июня определит форму производства по делу относительно указа Президента о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте КСУ.

В частности отмечается, что 4 июня на заседании Большой палаты Конституционного Суда состоится рассмотрение вопроса относительно определения формы конституционного производства в деле по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Как сообщил в Facebook народный депутат Максим Бурбак, Конституционный Суд Украины зарегистрировал производства по заявлению группы нардепов, которые требуют признать незаконным указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Он опубликовал письмо судьи-докладчика Виктора Кривенко, в котором сообщается об открытии конституционного производства.

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2019-05-30 22:21 :15