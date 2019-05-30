Калинец-Мамчур – Садовому: Приезжайте и сделайте порядок, а не позорьте Львов на всю Украину

Городскому председателю Львова Андрею Садовому стоит вернуться из Киева и навести порядок в городе.

Об этом на своей странице в Facebook написала дочь шестидесятников Ирины и Игоря Калинец, общественная деятельница, кандидат биологических наук Дзвинка Калинец-Мамчур.

«Господин Садовый! Я, конечно, не смолчу! Хоть Вы ко мне и не обращались, а к моему отцу и другим уважаемым людям. Понимаю, что Вам из Киева трудно защитить своих людей в мэрии, поэтому Вы обратились за помощью к Авакову. Ок! Но странно, что Вы не примчались на помощь в Ратушу, не вышли к людям, львовян, которые Вас избирали неоднократно», – отметила она.

Дзвинка Калинец-Мамчур добавила, что лично сочувствует тем работникам горсовета, которые вынуждены давать ответы на вопросы о квартирах, которыми городской председатель премировал своих других коллег за профессионализм, и которые приобретены за средства городского бюджета Львова. Она понимает и тех участников АТО, которые возмущаются, что для военных во Львове квартир не выделили, но в то же время абсолютно не поддерживает провокаций, которые состоялись в горсовете с обливанием краской или выламыванием дверей и избиением.

«Но ведь Вам доверили жизнь города, порядок и спокойствие. Вы неоднократно заявляете о прозрачности действий и справедливости. Так приезжайте и сделайте порядок! А не позорьте на всю Украину Львов на своем 24 канале. И еще одно: если Вы хотите поддержки И. Калинца, М. Косива (который вчера похоронил дочь, поэтому приносим соболезнования п. Михаилу и семье) и других, кого Вы затэгали в своей статье, то не привязывайте это к БПП (тем более голословное обвинение без фамилий), и не опускайтесь до выяснений, кто за кого агитировал. Свободу выбора у нас еще не отменили??? А Евгению Бойко мое сочувствие и поддержка!» – отметила она.

Как сообщалось, вчера, 29 мая, активисты ворвались во Львовскую ратушу и искали по кабинетам заместителей Садового.

После избиения активистами директора департамента «Администрация городского председателя» Евгения Бойко госпитализировали с травмой селезенки.

Напомним, во Львове активизировались протестные настроения против городского председателя Андрея Садового. Уже несколько дней под Ратушей стоят палатки протестующих. На волне народного гнева несколько городских избранников даже зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра. Однако впоследствии один из инициаторов отставки Петр Адамик (от БПП) на брифинге заявил: не будут настаивать на срочном его рассмотрении на сессии. Мол, по словам Адамика, не хотят, чтобы их обвинили перед парламентскими выборами в политической расправе над Садовым.

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