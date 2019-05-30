Как в тропиках: последний день весны будет влажным и душным

В западных, северных и центральных областях Украины в пятницу пройдут кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы, температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«В большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северный (на востоке страны юго-восточный), 5-10 м/с, – говорится в сообщении.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.

В Киеве завтра ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°. На Киевщине также ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

1-2 июня синоптики прогнозируют в большинстве центральных, северных областей, на Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской областях ночью 15-20°, днем 28-33°; в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°.

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На Киевщине 1-2 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Согласно прогноза, 3 июня в западных, южных и восточных областях, 4 июня на Херсонщине, в Крыму и на Правобережье страны местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18°, на юге местами до 22°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 23-29°, на остальной территории 27-33°.

В столичном регионе 3 - 4 июня осадки не ожидаются, лишь днем во вторник местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

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