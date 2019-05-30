Главы МИД Франции и Германии после встречи с Зеленским высказались в поддержку Украины

Франция и Германия выражают твердую поддержку Украине в восстановлении территориальной целостности государства, возобновлении переговоров в Нормандском формате на высшем уровне и продолжении реформ.

Об этом говорится в совместном заявлении министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и министра иностранных дел Германии Гейко Мааса, сделанном по результатам визита в Киев в четверг, сообщает Укринформ.

«Франция и Германия остаются твердо сосредоточенными на решении конфликта в восточной Украине и восстановлении территориальной целостности Украины. Мы приветствуем заверения Президента Зеленского относительно приоритета в восстановлении мира и его обязательствами по Минским договоренностям, а также в Нормандском формате для достижения решения путем переговоров с Россией», – подчеркнули министры.

Они пожелали Президенту Владимиру Зеленскому придать новое дыхание этому переговорному процессу.

Главы МИД Франции и Германии также выразили свое удовлетворение встречей с Президентом Зеленским в Киеве, которая укрепила поддержку со стороны Франции и Германии Украины в период больших вызовов для государства.

Ле Дриан и Маас затронули вопрос относительно инцидента в Керченском проливе, риски остаются довольно высокими.

Поэтому, сообщили министры, в Киеве они встретились с семьями противоправно заключенных в России украинских моряков и выразили им свою поддержку.

«Франция и Германия продолжат требовать безусловного освобождения экипажей в полном составе, о чем заявляется в течение нескольких месяцев, и как этого требует от 25 мая Международный трибунал по морскому праву», – отмечается в совместном заявлении.

Главы МИД Германии и Франции подчеркнули, что сейчас, как никогда важно, чтобы Россия продемострировала политическую волю и ответственность по восстановлению атмосферы доверия между сторонами. В частности, от РФ ожидают немедленного освобождение 24 украинских моряков.

«Германия и Франция поддерживают стороны, чтобы помочь возобновить конструктивные переговоры. Дискуссии продолжатся между сторонами в скором времени, особенно, чтобы обеспечить условия для проведения саммита глав государств или правительств в Нормандском формате», – отметили министры.

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