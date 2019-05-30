Если Грановский заговорит, то из БПП придется выйти самому ПП, – Бутусов

Народный депутат Александр Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Игоря Коломойского к Грановскому домой.

Об этом пишет на своей странице в Фейсбук журналист Юрий Бутусов.

По его словам, «близкими и доверенными к Порошенко в его команде из неофициальных, скажем так, вопросов, является, разве что, Кононенко и Пасенюк. В частности, Грановский как адвокат взаимодействовал с судами и правоохранительными органами по наиболее деликатным поручениям »Первого»».

Относительно встречи с Коломойским, то олигарх ездит к Грановскому, поскольку тот «дистанцировался от национализации «Приватбанка», и контакты с Коломойским все эти годы не разрывал».

«Видимо, Порошенко считает, что Грановский будет молчать и не станет портить отношения излишней откровенностью. Добывать депутатскую неприкосновенность Грановский будет самостоятельно. А если он решит заговорить... То из БПП придется выйти даже самому ПП. Посмотрим на развитие ситуации, новости не перестают удивлять», – пишет Бутусов.

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