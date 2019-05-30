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Новости » Мир 30 мая, 2019, 15:12
Экс-посол Грузии Катамадзе просит Зеленского предоставить ему украинское гражданство

Бывший посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, который занимал эту должность в 2000-2007 и 2009-2013 годах, обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о предоставлении ему гражданства.

Об этом он попросил во время интервью изданию Гордон.

«Хочу воспользоваться случаем пообщаться с вашим изданием и публично обратиться к Президенту Владимиру Зеленскому предоставить мне украинское гражданство. Уже прошло шесть лет, как я покинул государственную службу в Грузии. Когда-то давно я окончил Киевский государственный университет имени Шевченко, почти 13 лет был послом Грузии в Украине, много лет живу в Киеве», – заявил Катамадзе.

Он напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский призвал представителей украинской диаспоры возвращаться на родину и пообещал предоставить им гражданство.

«Этот призыв очень важен и для меня. Хоть я не этнический украинец, но искренне переживаю за будущее страны, с которой связана большая часть моей сознательной жизни. Четверть века я проработал в дипломатическом корпусе, представляя интересы Грузии, но никогда не задевал интересов Украины, всегда последовательно отстаивал свою позицию», – заявил экс-посол.

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ГрузияВладимир Зеленскийновости мира
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