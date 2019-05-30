Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов

В сентябре-октябре из-за роста тарифов на украинском рынке электроэнергии может наступить масштабный кризис. Государство не готово к внедрению нового энергорынка.

Об этом в комментарии для «Фактов» рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает «Апостроф».

По его словам, причиной кризиса может стать резкий рост цен на электроэнергию в связи с вступлением в силу новых правил работы энергорынка с 1 июля 2019 года.

«Реформа не готова. Причем не готова настолько, что может привести к масштабному кризису в электроэнергетике уже через 2-3 месяца. Цена будет выше, качество услуг при этом не улучшится. Реальной конкуренции не будет», – считает эксперт.

Ранее об угрозе национальной безопасности в связи с возможным введением новых правил работы энергорынка сообщил и.о. главы СБУ Иван Баканов в своем письме к Кабинету Министров Украины.

Перенести сроки введения нового оптового рынка рекомендовали и международные партнеры – Всемирный банк, ЕБРР, представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине.

В то же время в Верховной Раде на рассмотрении находятся несколько законопроектов, предусматривающих перенос старта новых правил работы энергорынка.

Как сообщалось ранее, вице-президент Европейской комиссии Шефчович заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики, в частности, быстрая либерализация рынка электроэнергии.

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