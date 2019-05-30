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Новости » Общество 30 мая, 2019, 20:02
«Что творил Леонардо да Винчи в твоем возрасте»: CNN подготовил уникальный проект о художнике

Телеканал CNN недавно обнародовал эксклюзивный проект о жизни и творчестве выдающегося итальянского художника Леонарда да Винчи.

Проект обнародовали на официальном сайте CNN.

Суть такая: нужно ввести в специальной графе свой возраст, в ответ на запрос ресурс покажет, чем занимался известный итальянец в указанное количество лет. Например, в 20 лет молодого Леонарда до Винчи приняли в художественную школу Флоренции, которая на то время была весьма авторитетной.

Однако выбор цифр стоит ограничить: поскольку Леонардо да Винчи умер в возрасте 67 лет, то после цифры 68 ничего нового не найти.

Напомним, что Леонардо да Винчи – выдающийся итальянский художник, архитектор, ученый, исследователь, изобретатель, анатомист и инженер. Он – одна из величайших фигур итальянского Возрождения.

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искусствоЛеонардо да Винчиновости Украины
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2019-05-30 22:20 :45