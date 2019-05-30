Боевики обстреляли позиции ООС под Крымским, есть раненый

В течение четверга, 30 мая, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский боец.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял наши позиции вблизи села Крымского из минометов калибра 82 мм», – говорится в сводке.

В пресс-центре говорят, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, а потери противника сейчас уточняются.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – подчеркнули там.

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