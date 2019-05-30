Березовец: Зачем вернули Саакашвили? Есть три причины

Зачем в Украину вернулся Михеил Саакашвили – вопрос в корне неправильный. Правильным будет такой вопрос: зачем вернули Саакашвили? Вот здесь и кроется суть ответа.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Тарас Березовец.

Он напомнил известную историю о том, как французская пресса реагировала на возвращение Наполеона Бонапарта после его побега с острова Эльба. Когда он только высадился во Франции, газеты вышли с заголовками: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Второе известие: «Людоед идет в Грасс». Третья новость: «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертая: «Бонапарт занял Лион». Пятая: «Наполеон приближается к Фонтенбло». Шестая: «Его императорское величество ожидают сегодня в его верном Париже».

В случае с Саакашвили все будет как раз наоборот, считает политолог. От первых «вау» до «зачем вы его вернули» и «давайте его опять куда-то экстрадируем».

«Конечно, Зеленский принял решение вернуть Саакашвили вовсе не потому, что он это обещал в ходе кампании. Тем более, что сама процедура отмены указа Порошенко о лишении Саакашвили гражданства намеренно прописана спорно, чтобы в будущем иметь возможность обжаловать уже указ Зеленского. И повторно лишить Саакашвили гражданства», – отметил Березовец.

Безусловно, по его мнению, в Администрации президента никто не заинтересован в том, чтобы «пускать лису в курятник» – иными словами, давать Саакашвили играть на выборах, отбирая общий с Зеленским электорат.

«Саакашвили нужен, во-первых, как карающий меч новой власти против всех врагов Зеленского. Первая и очевидная его мишень – это, разумеется, Петр Порошенко. Скоро мы услышим тонны историй, которые Саакашвили будет вываливать на головы несчастных избирателей. Но на этом список не заканчивается, любой, кто будет представлять угрозу Зеленскому, станет мишенью для Саакашвили», – отметил эксперт.

Во-вторых, по словам Березовца, Саакашвили нужен для запугивания несогласных олигархов вроде Ахметова. Их будут пугать назначение его генпрокурором или главой НАБУ, чтобы разобраться со всеми и сразу. «Разумеется, не назначат. Но страшно будет, а значит олигархи будут более способными договариваться», – считает политолог.

В-третьих, Саакашвили с его чудесами пиара нужен для отвлечения внимания публики от того, что происходит за кулисами, убежден Березовец.

«Пока вы с открытым ртом будете ежедневно следить за его фокусами, дорогие друзья Зеленского тем временем будут решать свои вопросы. Недовольный Саакашвили, как мы знаем, страшен, и, рано или поздно, он обратит свой гневный взгляд на Зеленского. Тогда только держись! Ну а когда мавр сделает свое дело, ему предложат билет в один конец. Тбилиси или Варшава – неважно», – добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский внес изменения в Указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

29 мая Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

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