Авария МИ-8 на Ровенщине: экипаж был опытный, а вертолет недавно ремонтировали

Весь экипаж вертолета Ми-8, который разбился на Ровенщине, был опытным. Кроме того, почти все из них принимали участие в миротворческих операциях.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель командира 16-й бригады авиации сухопутных войск Вооруженных сил Михаил Шур, передает Общественное радио.

По словам Шура, вертолет был после капитального ремонта, однако год начала его работы он уточнить не смог.

Также Шур объяснил, почему на борту вертолета было 4 человека, вместо 3.

«Четверо их было в связи с тем, что молодой бортовой-техник, как говорят в авиации, получал «путевку в жизнь», то есть получал допуски для того, чтобы самостоятельно летать. За ним закрепляется инструктор. Именно поэтому и было 4 человека», – сказал он.

По его словам, лейтенант Дацюк был бортовым техником, а капитан Романюк – техником-инструктором.

На Ровенщине поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8. По предварительной информации, четверо военных погибли.

30 мая Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-8, во время которого погибли четверо военных.

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