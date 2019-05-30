Андрей Артеменко готовится вернуться в Украину – «криминала» не боится

Когда во время своей инаугурационной речи Зеленский сказал, что он ждет всех украинцев, которые живут заграницей, дома, я воспользовался своим конституционным правом и обратился к Президенту, чтобы он восстановил мои конституционные права и вернул мне гражданство Украины. Как только он это сделает, я немедленно вернусь домой.

Об этом во время скайп-включения в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил бывший народный депутат Украины Андрей Артеменко.

Экс-нардеп отметил, что сегодня он «с доброй завистью» наблюдал за тем, как тысячи украинцев в аэропорту «Борисполь» встречали Саакашвили, которому Зеленский вернул украинское гражданство.

«Закон восторжествовал. Я это приветствую. А после инаугурационной речи Зеленского, в котором он сказал, что ждет всех украинцы, которые живут заграницей, дома, я воспользовался своим конституционным правом и официально обратился к Президенту Зеленскому, чтобы он восстановил мои конституционные права и вернул мне гражданство Украины. Как только он это сделает, я немедленно вернусь домой»,– заявил Артеменко.

Он также отметил, что несмотря на то, что в Украине против него отрыто уголовное дело, он не боится возвращаться.

«Знаете, это дело была открыто исключительно по политическим мотивам. Я дал все показания украинскому следователю, поэтому я не боюсь никаких политических обвинений. Теперь всем понятно, что та практика, которую использовала предыдущая власть и администрация Порошенко относительно лишения гражданства для устранения политических оппонентов, я надеюсь, ушла в прошлое. Поэтому никакие уголовные дела и никакие обвинения меня не пугают»,– отметил Андрей Артеменко.

Напомним, 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон «О гражданстве», который допускает лишение украинского гражданства при наличии гражданства другого государства.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

В феврале 2017 года газета The New York Times сообщила, что на тот момент нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций. Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

После этого Верховная Рада досрочно лишила Артеменко мандата.

Позже нардеп заявил, что его слова про «аренду Крыма» неправильно истолковали.

Недавно народный депутат Андрей Артеменко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

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