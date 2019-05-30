Активисты требуют от САП открыть производство против членов АМКУ из-за блокирования дорожного строительства

Общественные активисты обратились к САП с требованием открыть уголовное производство против государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины Агии Загребельской, Андрея Вовка и Анны Артеменко. Их подозревают в коррупционных действиях в сфере тендеров на проведение дорожных строительных работ.

Текст заявления в САП обнародовали на Facebook-странице ОО «Антикоррупционный блокпост», которая занимается мониторингом ситуации в дорожной отрасли, сообщают Украинские новости.

Активисты организации считают, что Загребельская, Волк и Артеменко, будучи членами административной коллегии АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере госзакупок, способствуют удовлетворению интересов компании с криминальным прошлым. В результате этого заблокировано дорожно-строительных тендеров на более 10 млрд грн.

Речь идет о содействии ЧП «Полтавабудцентр», которое, по данным активистов, подконтрольно предпринимателю Араику Амирханяну, и участвует в тендерах вместо выведенной в «черный список» ООО «СК» Дорлидер «

До устранения «Дорлидера», «Полтавабудцентр» участвовало в тендерах 28 раз и ни разу не побеждала. Потом предприятие подавалось на более чем 600 тендерных процедурах и победило лиш в 70 случаях. В других закупках компания пытается блокировать процедуры через подачу жалоб в АМКУ.

По данным активистов, в 2018-2019 гг. компания жаловалась в Комитет 169 раз, из которых 129 жалоб было удовлетворено и только 7 отклонили. Так, в частности компания требовала у заказчиков – Службы автомобильных дорог – исключать из тендерной документации, якобы, дискриминационные требования. Например, о наличии у подрядчика собственного или арендованного асфальтобетонного завода в определенном радиусе от точки строительства. Несмотря на то, что право устанавливать заказчиком такие требования прописано в законе, АМКУ принимает решение в пользу приветливого предприятия. По мнению активистов, это ставит под угрозу реконструкцию и развитие объектов критической инфраструктуры.

В то же время, отмечают активисты, членам коллегии АМКУ известно и о блокировке дорожного строительства, и о том, что «Полтавабудцентр» принимает участие в государственных закупках без основных средств на балансе и с уставным капиталом в 0 грн.

Авторы обращения добавляют: есть достаточно оснований считать, что блокирование госзакупок в дорожной отрасли происходит при содействии трех членов коллегии – уполномоченных АМКУ Вовка, Загребельской и Артеменко.

«В действиях должностных лиц АМКУ усматривается факт сговора с должностными лицами и учредителями ЧП «Полтавабудцентр», направленный на дестабилизацию отрасли строительства дорог в Украине путем блокирования проведения процедур публичных закупок и последующем их срыве», – сказано в документе.

Как сообщалось, ранее СМИ писали, что ООО «Полтавабудцентр» блокирует дорожное строительство по всей Украине.

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