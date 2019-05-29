Жители КНДР вынуждены платить взятки, чтобы выжить, – ООН

Жители Северной Кореи вынуждены платить взятки, чтобы выжить. В то же время правительство КНДР отрицает эту информацию.

Об этом говорится в отчете ООН по правам человека со ссылкой на информацию от 214 человек, которые бежали из страны в 2017 и 2018 годах, передает Голос Америки.

«Для жителей Северной Кореи жизнь – это ежедневная борьба за выживание в «порочном круге лишений, коррупции и репрессий», – рассказывается в отчете.

Отмечается, что государство не обеспечивает доступ к базовым нуждам, толкая граждан в теневую экономику.

«Права на продовольствие, здравоохранение, убежище, работу, свободу передвижения и свободу – универсальные и неотъемлемые, однако в Северной Корее они в основном зависят от способности лиц давать взятки государственным чиновникам», – говорит Мишель Башеле, комиссионер ООН по вопросам прав человека.

Работа, которую предоставляет государство, недостаточна для выживания, отмечают в отчете.

Когда же граждане пытаются что-то продавать, их задерживают и арестовывают.

Также отмечается, что запрещено передвигаться по стране без разрешения. Угроза арестом позволяет госслужащим Корее требовать взятки, отмечают в отчете.

В то же время правительство КНДР отрицает выводы отчета и называет его «политически мотивированным».

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