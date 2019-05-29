Зеленский встретился с родными погибших и работниками шахты «Лесная»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная» в Сокальском районе Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли двое горняков – Михаил Турко и Михаил Павлик.

Глава государства пообщался с родными шахтеров и выразил им глубокое соболезнование, сообщается на официальном сайте президента.

Владимир Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.

Фото: president.gov.ua

«Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди», – подчеркнул Президент.

Также Глава государства встретился с работниками шахты «Лесная» ГП «Львовуголь». Шахтеры рассказали Владимиру Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.

Кроме этого, Президент провел совещание о ночной аварии и ситуации на шахте.

Фото: president.gov.ua

Напомним, на шахте «Лесная» этой ночью произошел обвал , в результате которого погибли двое горняков.

Зеленский собрался на Львовщину для того, чтобы прибыть на шахту «Лесная», где ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.

Шахтеры ГП «Львовуголь» записали эмоциональное видеообращение к Зеленскому.

Впоследствии самолет Владимира Зеленского приземлился в Международном аэропорту «Львов» им. Даниила Галицкого».

После чего Президент уехал в Сокаль.

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