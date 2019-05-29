Зеленский уволил Гелетея и назначил нового начальника УГО
Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил вместо него Алексея Оцерклевича.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
«Уволить Гелетея Валерия Викторовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», – говорится в указе №333/2019.
И следующим указом №334/2019 Зеленский назначил Оцерклевича Алексея Ярославовича начальником Управления государственной охраны Украины.
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