Зеленский созывает СНБО из-за трагедии с горняками на Львовщине

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 29 мая, во время брифинга на Львовщине. Там в Сокальском районе на шахте «Лесная» в результате аварии погибло двое горняков, передает пресс-служба главы государства.

«Случилось большое горе – мы потеряли двух людей. Мы сегодня услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО», – сказал Глава государства после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, которые погибли прошлой ночью, получат поддержку от государства.

«Уже принято решение выделить по 100 тысяч гривен», – сообщил он.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Напомним, на шахте «Лесная» этой ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.

Зеленский собрался на Львовщину для того, чтобы прибыть на шахту «Лесная», где ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.

Шахтеры ГП «Львовуголь» записали эмоциональное видеообращение к Зеленскому.

Самолет Владимира Зеленского приземлился в Международном аэропорту «Львов» им. Даниила Галицкого».

После чего Президент уехал в Сокаль.

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