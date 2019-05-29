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Новости » Политика 29 мая, 2019, 19:11
Зеленский приехал на шахту «Лесная»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Сокальщину.

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

«Владимир Зеленский прибыл на Львовщину. Сразу отправился на шахту «Лесная», где погибли горняки», – говорится в сообщении.

На опубликованной АП фотографии можно увидеть Владимира Зеленского наряду с первым заместителем председателя Львовской ОГА Ростиславом Замлинським.

Напомним, на шахте «Лесная» этой ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.

В связи с обвалом на шахте, Зеленский собрался на Львовщину для того, чтобы прибыть на шахту «Лесная», где ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.

Шахтеры ГП «Львовуголь» записали эмоциональное видеообращение к Зеленского.

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2019-05-29 19:49 :24