Зеленский приехал на шахту «Лесная»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Сокальщину.
Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.
«Владимир Зеленский прибыл на Львовщину. Сразу отправился на шахту «Лесная», где погибли горняки», – говорится в сообщении.
Владимир Зеленский прибыл на Львовщину. Сразу отправился на шахту «Лесная», где погибли горняки. pic.twitter.com/mHaIllnSAS— APU (@APUkraine) 29 мая 2019 г.
На опубликованной АП фотографии можно увидеть Владимира Зеленского наряду с первым заместителем председателя Львовской ОГА Ростиславом Замлинським.
Напомним, на шахте «Лесная» этой ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.
В связи с обвалом на шахте, Зеленский собрался на Львовщину для того, чтобы прибыть на шахту «Лесная», где ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.
Шахтеры ГП «Львовуголь» записали эмоциональное видеообращение к Зеленского.
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