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Новости » Политика 29 мая, 2019, 18:49
Зеленский прибыл во Львов

Самолет президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 29 мая, приземлился в Международном аэропорту «Львов» им. Даниила Галицкого».

Об этом сообщает корреспондент Galnet с места происшествия.

«Президент вышел из самолета, сел в автомобиль и уехал. Куда точно он отправился, пока неизвестно», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, Зеленский отправился на Сокальщину.

Напомним, на шахте «Львовуголь» произошел обвал породы, в результате которого погибли двое горняков.

В связи с обвалом на шахте, Зеленский собрался на Львовщину для того, чтобы прибыть на шахту «Лесная», где ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков. События на шахте «Лесная» трагически совпадают со сценарием сериала «Слуга народа».
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шахтерыЛьвовская областьВладимир Зеленскийновости Украиныновости политикиавария на шахте
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2019-05-29 19:49 :54