Зеленский прибыл во Львов
Самолет президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 29 мая, приземлился в Международном аэропорту «Львов» им. Даниила Галицкого».
Об этом сообщает корреспондент Galnet с места происшествия.
«Президент вышел из самолета, сел в автомобиль и уехал. Куда точно он отправился, пока неизвестно», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, Зеленский отправился на Сокальщину.
Напомним, на шахте «Львовуголь» произошел обвал породы, в результате которого погибли двое горняков.
В связи с обвалом на шахте, Зеленский собрался на Львовщину для того, чтобы прибыть на шахту «Лесная», где ночью произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков. События на шахте «Лесная» трагически совпадают со сценарием сериала «Слуга народа».
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