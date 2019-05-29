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Новости » Политика 29 мая, 2019, 20:55
Зеленский назначил судей в местные административные и общие суды

Президент Украины Владимир Зеленский назначил судей в местные административные и общие суды.

Соответствующие указы №332/2019 и №331/2019 обнародованы на сайте главы дерєжави.

«Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, частью шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела ХІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю», – говорится в сообщении

Следовательно, в указе №332/2019 постановляется:

1. Назначить в местных общих судах на должности:

  • судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области МЕЛЕЩЕНКО Людмилу Васильевну
  • судьи Сколевского районного суда Львовской области БРОНУ Андрея Любомировича
  • судьи Червонозаводского районного суда города Харькова ТЕСЛИКОВУ Ирину Ивановну

Кроме того, в указе №331/2019 о назначении судей постановляется:

1. Назначить в местных административных судах на должности:

  • судьи Днепропетровского окружного административного суда ТУРОВУ Елену Михайловну
  • судьи Донецкого окружного суда административной ГОЛОШИВЦЯ Ивана Александровича

судей Львовского окружного административного суда:

  • БРАТИЧАК Ульяну Владимировну
  • КРАВЦИВА Олега Романовича

судей Харьковского окружного административно суда:

  • НИКОЛАЕВУ Ольгу Викторовну
  • СЕВАСТЬЯНЕНКО Екатерину Александровну.

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