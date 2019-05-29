Президент Украины Владимир Зеленский назначил судей в местные административные и общие суды.
Соответствующие указы №332/2019 и №331/2019 обнародованы на сайте главы дерєжави.
«Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, частью шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела ХІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю», – говорится в сообщении
Следовательно, в указе №332/2019 постановляется:
1. Назначить в местных общих судах на должности:
- судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области МЕЛЕЩЕНКО Людмилу Васильевну
- судьи Сколевского районного суда Львовской области БРОНУ Андрея Любомировича
- судьи Червонозаводского районного суда города Харькова ТЕСЛИКОВУ Ирину Ивановну
Кроме того, в указе №331/2019 о назначении судей постановляется:
1. Назначить в местных административных судах на должности:
- судьи Днепропетровского окружного административного суда ТУРОВУ Елену Михайловну
- судьи Донецкого окружного суда административной ГОЛОШИВЦЯ Ивана Александровича
судей Львовского окружного административного суда:
- БРАТИЧАК Ульяну Владимировну
- КРАВЦИВА Олега Романовича
судей Харьковского окружного административно суда:
- НИКОЛАЕВУ Ольгу Викторовну
- СЕВАСТЬЯНЕНКО Екатерину Александровну.
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