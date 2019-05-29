Зеленский дал украинское гражданство спортсмену из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выдаче гражданства Украины российскому хоккеисту Александру Костикову.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Костиков получил гражданство Украины как человек, которая представляет государственный интерес для страны.

21-летний Костиков родился в Москве. С 2017 года он выступает за украинский клуб «Донбасс». В нынешнем сезоне он провел 45 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 24 результативные передачи.

Также украинский паспорт получил тренер по боксу Зиятдин Тойгонбаев.

45-летний Тойгонбаев является уроженцем Киргизской республики. Ранее он тренировал Хасанбоя Дусматова, который стал чемпионом Олимпийских Игр-2016.

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