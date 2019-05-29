Завтра украинские абитуриенты будут сдавать ВНО по физике

Завтра, 30 мая, состоится внешнее независимое оценивание по физике.

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Для прохождения теста по физике зарегестрировались 23 485 человек.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования будет продолжаться с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

В УЦОКО напоминают, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

«В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серию и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента в пункт проведения ВНО допущено не будет», – говорится в сообщении.

Кроме того, участникам ВНО советуют заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по физике, указанный в приглашении-пропуске на информационной странице. Маршруты до пунктов проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

А также рекомендуют взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Стоит отметить, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

На выполнение сертификационной работы по физике отводится 180 минут. Общее количество заданий в тесте – 38. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 60.

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