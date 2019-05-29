Игры Коломойского в дефолт: свободные профсоюзы вспомнили «Аэросвит» и бензиновый террор

Не стоит недооценивать заявления Игоря Коломойского о дефолте. Стоит вспомнить, как он неожиданно объявил о банкротстве компании «Аэросвит».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

По его убеждению, не надо недооценивать роль Игоря Коломойского.

«Я помню случай, когда был в Краснодоне и заметил, что там цены на бензин выше на 30%. Это было страшно. Я вернулся в Киев и получил информацию, что в Украине не заправляют никакой транспорт, кроме спецавтомобилей – пожарных, военных, милиции и «скорой». Я зашел к первому вице-премьеру Турчинову, а в это время он говорит премьеру Юлии Тимошенко, что это устроил Коломойский, который контролирует весь рынок поставки нефтепродуктов», – вспомнил господин Волынец.

Он заметил, когда Коломойский говорит о дефолте, то первое, что возникает в памяти – как он вдруг объявил банкротство компании «Аэросвит».

«Тогда по всему миру пассажиры не могли добраться в место назначения. То есть есть такие случаи, и когда Коломойский об этом говорит, а мы знаем что 50% пенсионеров получают деньги в Приватбанке, то мы понимаем, что в результате этого пострадает финансовая система, и это существенно ударит по экономике», – отметил Михаил Волынец.

По его словам, дефолт не просто заморозит бедность в нашей стране и не даст возможность ей развиваться, это вызовет полное недоверие к государству и отсутствие инвестиций.

Как сообщалось ранее, олигарх Игорь Коломойский заявил, что Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу. В то же время ряд экспертов выступила против такой идеи, подчеркивая, что у Украины и Греции – совсем разные позиции, а «дефолт – это сознательный отказ от репутации».

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