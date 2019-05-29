Во Франции начали продавать провокационные комиксы об украинском Майдане

Во Франции продают комиксы «Maidan love» о событиях Революции достоинства, которые происходили в Киеве в феврале 2014 года.

Однако сборник содержит много провокационных сюжетов, которые могут дискредитировать Украину и украинцев, сообщает корреспондент Укринформа.

В некоторых магазинах сборник стоит 10 евро, в интернете он доступен за 15 евро.

Во Франции продают комиксы «Maidan love» о событиях Революции достоинства, происходивших в Киеве в феврале 2014 года. Фото: ukrinform.ua/Андрій Лавренюк

«Февраль 2014 года. В Киеве происходят массовые проявления насилия во время Революции достоинства... В те дни 82 человека погибли, 622 получили ранения», – говорится в аннотации к сборнику.

Авторами комиксов стали француз Орельен Дюкудре (сценарий) и малайзиец Кристоф Алиел (рисунки). Цветная проработка – Альбертин Раланти.

Сюжет первой части комиксов рассказывает о краткой истории дружбы и любви между молодыми людьми Еленой и Богданом. Парень ищет свою девушку, которая исчезла во время бурных событий Революции достоинства.

В то же время Елена – активистка Майдана, а Богдан – сотрудник спецподразделения милиции «Беркут».

Политическая и социально-экономическая ситуация в Украине показана на фоне жажды обогащения президента-беглеца Виктора Януковича, который ворует деньги у украинцев ради главной цели – покупать золотые унитазы. У Януковича есть сосед Владимир Путин, который требует от украинского коллеги отказаться от сотрудничества с Европой. И Янукович это делает, чтобы иметь возможность прогуливаться с обнаженным торсом верхом на коне с Путиным.

Во Франции продают комиксы «Maidan love» о событиях Революции достоинства, происходивших в Киеве в феврале 2014 года. Фото: ukrinform.ua/Андрій Лавренюк

Автор сценария сборника почему-то считает, что Янукович имеет деньги на свои золотые унитазы от средств, полученных от продажи Украиной газа России.

Экс-премьер Юлия Тимошенко в то время находится в тюрьме. При этом главная героиня Елена представлена авторами почему-то в образе Тимошенко.

Главными отрицательными героями в комиксах французские авторы показали «националистов и почти фашистов» от партии «Свобода». Именно они, по мнению авторов, совершают разные подлости и провокации на улицах Киева.

Присутствует в комиксах и сюжет, что может рассматриваться на грани жесткой эротики или порнографии. Речь идет о ситуации, когда одна из активисток Майдана (но не Елена), чтобы не быть застигнутой «Беркутом», спровоцировала интимные отношения с Богданом в подъезде дома. Затем «беркутовцы» подумали, что это молодежь просто развлекается и выгнали «любовников».

Не исключено, что будет и вторая часть таких комиксов об Украине, поскольку по сюжету первой главные герои пока что не встретились.

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