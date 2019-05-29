Владимир Зеленский подал в ВРУ законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект об особенностях прекращения действия полномочий президента.

Об этом сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук во время своего брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

«Владимир Зеленский подал в Верховную Раду Украины законопроект о особую процедуру отстранения Президента с его поста (импичмент). Обещание, которое было дано, выполнено», – заявил Стефанчук.

В то же время в Верховную Раду было направлено обращение Президента, чтобы парламентарии не «забыли», что у них лежит законопроект №7203, который предлагает отменить депутатскую неприкосновенность.

«Было бы честно, если бы мы вместе приняли эти два законопроекта. Важно, чтобы и Президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада получила тот уровень неприкосновенности, о котором она говорила», – отметил представитель Президента в парламенте.

Кроме того, он отметил, что команда Президента заинтересована в том, чтобы и в дальнейшем нарабатывать некоторые законопроекты. В частности, отдельные уже находятся на проработке у юристов команды.

«Здесь идет речь о нашем дальнейшем сотрудничестве с парламентом. Также мы говорим за установление ответственности за неперсональное голосование, так называемое «кнопкодавство», – подчеркнул Руслан Стефанчук.

Напомним, народный депутат Украины Константин Ищейкин выразил убеждение, что вместе со снятием депутатской неприкосновенности необходимо рассматривать законопроект об импичменте президента.

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