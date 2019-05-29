Верховный Суд отказался открывать дело о назначении Богдана главой АП

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу относительно назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Верховный Суд отказал истцу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят либо прав, свобод и интересов которых он непосредственно касается.

Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана Главой Администрации Президента Украины, такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском», – говорится в решении.

Напомним, в Верховный Суд поступили два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента.

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