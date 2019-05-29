Вакарчук – единственный политик, который может собирать тысячные стадионы без олигархического телевидения и гречки, – эксперт

Во время выборов в парламент избиратели могут получить яркую альтернативу старым политикам и команде новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Поддержка «Голоса» уже будет голосованием «за», а не «против», как в случае с Зеленским.

Об этом на своем YouTube-канале заявил директор аналитического центра «Политика», политолог Николай Давидюк

Он подчеркнул, что политика Святослава Вакарчука уже сегодня более понятна, чем Президента Владимира Зеленского.

«Пока Зеленский ждал ключи от АП, Вакарчук исполнил более политических задач, чем Зеленский за всю президентскую кампанию. Так, он представил собственную команду, озвучил цели и ценности и заявил о тотальном обновлении власти», – рассказывает эксперт.

Он убежден, что страну достала старая система. Мол, сегодня запрос украинцев кардинально изменил свой вектор, и партии старых политических сил обречены на низкий рейтинг.

«В противоположность Президенту, чей рейтинг однозначно начнет снижаться после первых назначений, принятых решений и невыполненных обещаний в парламент должен зайти сильный и смысловой лидер и им легко может стать Вакарчук», – отметил политолог.

По его мнению, Вакарчук такой же динамичный и новый, как и Зеленский, поэтому часть голосов нового Президента, Порошенко и других маленьких, не проходных партий плавно перейдут к Вакарчуку.

«Также добавятся и те избиратели, которые не ходили на выборы, потому что не видели в списке «своего» политика», – добавил эксперт.

«Кто победит на парламентских выборах – решит избиратель, но сохранение сегодняшней социологии точно не будет», – подытожил Давидюк.

Напомним, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о создании собственной партии и поход с ней на выборы в Верховную Раду.

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