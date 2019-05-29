В вулкане Эфиопии нашли «марсианские» микробы

Микроорганизмы, обнаруженные в вулкане Эфиопии, открыли новую страницу в дискуссиях о жизни на Марсе. Ученые обнаружили штамм, способный выжить при температуре +89 градусов Цельсия и экстремальной кислотности рН 0,25, то есть в условиях, аналогичных тем, что были на Красной планете на заре ее существования.

Образцы были собраны в окрестностях вулкана Даллол и впадины Данакиль в Северной Эфиопии – одном из самых жарких и негостеприимные места на Земле, сообщает Scientific Reports.

Эта область насыщена различными солями, включая хлорид серебра, сульфид цинка и каменная соль – эти вещества придают пейзажу желтых, красных, зеленых и синих оттенков.

Необычная геохимия района делает его очень похожим на марсианские земли, включая кратер Гусева, где приземлился исследовательский марсоход Spirit Mars NASA.

Команда ученых собрала тонкие слои солевых отложений и доставила их в лабораторию в стерильных запечатанных флаконах.

Затем образцы анализировали с помощью электронной микроскопии, химического анализа и секвенирования ДНК.

Исследования показали, что крошечные сферические структуры внутри образцов соли были крошечными микробами (Nanohaloarchaeles), которые проживают компактными колониями.

Каждый микроб был в 20 раз меньше средней бактерии.

Вулкан Даллол находится на 125 метров ниже уровня моря, а его гидротермальная активность подпитывается водой, которая нагревается магматическим резервуаром.

Ученые отмечают, что изучение подобных мест расширяет сведения о границах жизни на Земле, а также позволяет предположить, могут ли живые организмы существовать на других планетах.

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