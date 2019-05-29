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Новости » Регионы 29 мая, 2019, 10:01
В ужасном ДТП на Ровенщине погибли двое водителей

Вчера, 28 мая, около 17 часов на автодороге «Киев-Ковель-Ягодин», вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель микроавтобуса «Renault Trafic», 62-летний житель Вараша, внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «ТАТА» под управлением 53-летнего жителя села Топилля Млиновского района. Вследствие ДТП оба водители от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было.

Следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевших, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства помещены на территорию Сарненского отдела полиции.

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2019-05-29 10:45 :36