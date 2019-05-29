В ужасном ДТП на Ровенщине погибли двое водителей

Вчера, 28 мая, около 17 часов на автодороге «Киев-Ковель-Ягодин», вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель микроавтобуса «Renault Trafic», 62-летний житель Вараша, внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «ТАТА» под управлением 53-летнего жителя села Топилля Млиновского района. Вследствие ДТП оба водители от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было.
Следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевших, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Транспортные средства помещены на территорию Сарненского отдела полиции.
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