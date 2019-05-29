В Украину возвращаются еще девять моряков, которых задержали в Египте

В Украину из Египта вылетают еще девять украинских моряков с судна Sea Shark, которые были задержаны в этой стране.

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.

«День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой другие, девять украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая», – написал Кирилич.

Также он заявил, что в МИД работают над тем, чтобы получить ответы во всех делах украинских моряков, которые были задержаны за рубежом.

Напомним, в Египте задержали танкер с нефтью, на борту которого находились 17 украинских моряков. Пять из которых уже прибыли в Одесский аэропорт 27 мая.

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