live
Aнонси
Прямим текстом: Імпічмент президента 30.05.19 о 21:40
Прямим текстом: Імпічмент президента 30.05.19 о 21:40
30 мая, четверг
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
30 мая, четверг
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 29 мая, 2019, 22:53
В Украину возвращаются еще девять моряков, которых задержали в Египте

В Украину из Египта вылетают еще девять украинских моряков с судна Sea Shark, которые были задержаны в этой стране.

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.

«День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой другие, девять украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая», – написал Кирилич.

Также он заявил, что в МИД работают над тем, чтобы получить ответы во всех делах украинских моряков, которые были задержаны за рубежом.

Напомним, в Египте задержали танкер с нефтью, на борту которого находились 17 украинских моряков. Пять из которых уже прибыли в Одесский аэропорт 27 мая.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЕгипетУкраинановости Украиныморяки
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-30 00:35 :24