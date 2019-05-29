В Украине может подорожать топливо

Антимонопольный комитет Украины заявил, что ограничения со стороны России создают риски, которые могут обусловить рост цен на топливо в розничной сети.

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Беларуси и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависят от стабильности поставок топлива из указанных стран. Отечественные рынки бензинов, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива является импортозависимым.

С 1 июня вывоз из Российской Федерации на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может обусловить рост цен на горючее в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок.

О существующих угрозах в отношении ресурсного наполнения рынка АМКУ уведомил администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и правительство.

АМКУ отметил, что будет пристально следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений комитет будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

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