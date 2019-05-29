В прошлом году аудиторы Счетной палаты выявили нарушений на 17 млрд грн, – Пацкан отчитывается в ВР

В течение прошлого года аудиторы Счетной палаты проверили почти шесть сотен объектов и выявили нарушений на сумму 17 миллиардов гривен.

Об этом, отчитываясь во время утреннего заседания Верховной Рады Украины, трансляцию которого ведет телеканал ZIK, сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Председатель Счетной палаты сообщил, что в прошлом году ведомство проверило 598 объектов, аудитами было охвачено около 305 миллиардов гривень и подготовило и утвердило 91 отчет.

Аудиторы Счетной палаты выявили нарушений на сумму 17 миллиардов гривень. Речь идет о нарушениях бюджетного законодательства, неэффективного управления и использования бюджетных средств, имущества, средств международных организаций, недостатков во время планирования, администрирования доходной части бюджета, проинформировал Валерий Пацкан.

«В среднем, каждый аудитор Счетной палаты за прошлый год проверил 1 млрд 73 млн грн и обнаружил нарушений и недостатков на сумму 60 млн грн», – заявил Валерий Пацкан.

Как сообщалось ранее, Украина инициирует создание международной рабочей группы по аудиту причиненных убытков и потерь за военный конфликт.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.