В партии Порошенко сообщили, когда назовут фамилии кандидатов на нардепов

Политическая партия «Европейская солидарность» 6 июня проведет съезд, на котором примет решение по выдвижению кандидатов от политической силы на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко.

«6 июня мы проведем съезд партии по выдвижению кандидатов на выборы в Верховную Раду. Это будет основной съезд партии «Европейская солидарность», – отметил Гончаренко.

В то же время он уточнил, что 31 мая состоится «технический» съезд партии.

Как сообщалось, 24 мая съезд партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» принял решение о переименовании этой политической силы. Теперь партия называется «Европейская солидарность». Тогда же отмечалось, что 31 мая состоится съезд обновленной партии.

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