В «Межигорье» впервые за 5 лет закрыто – организация-управитель боится нападения титушок

В ГО «НП Межигорье», которая в течение 5 лет руководила резиденцией президента-беглеца Виктора Януковича, уверяют: о том, что тендерный комитет передаст имение ООО «Скомпани» было известно еще накануне самого заседания тендерного комитета. Мириться с таким решением активисты не собираются и обещают обращаться в суд.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» в эфире телеканала ZIK.

Конкурс на управленца «Межигорье» – не новый, его трижды продлевали дважды объявляли заново. В этот раз претендентов было трое. Среди них – общественная организация ОО «НП Межигорье», которая 5 лет руководила «Межигорьем», но по закону не может быть руководителем, потому неприбыльная. Также на «Межигорье» претендовал частный предприниматель без пакета документов и никакой стратегии развития и компания «Скомпани», которая обещала сверхприбыли. Опытом схожей работы там называли управления помещениями «Укрпочты», а привлеченный менеджер работала маркетологом в ресторанах, директор же был помощником соратника Януковича.

«То, что было раньше, меня вообще не волнует. Главное, чтобы текущая ситуация никак не отражалась на бизнесе», – рассказал владелец ООО «Скомпани» Сергей Коренев.

Несмотря на все предостережения, после четырехчасового заседания решение у членов тендерного комитета родилось всего за минуту – управителем таки выбрали «Скомпани».

Тем временем в самом «Межигорье» впервые за 5 лет закрыли ворота на территорию – в общественной организации, которая до сих пор удерживала памятник коррупции, боятся рейдерского захвата нового управляющего.

«Мы приняли такое решение вчера поздно вечером, потому что получили информацию, что будущий победитель конкурса якобы знает, что он уже победитель и ищет силовую поддержку. Грубо говоря, титушок, которые бы согласились войти на территорию Межигорья силовым способом, не по процедуре или же чтобы повредить часть имущества, переданного нам» – рассказала член ГО Екатерина Кувита.

В организации рассказывают: мириться с решением не собираются. Будут писать обращения и готовы идти в суд. В Госбюро расследований тоже пообещали проверить его законность.

Как сообщалось ранее, ООО «Скомпани» стало победителем конкурса на право управления «Межигорьем». Представители компании заверили, что их владельцы и работники не имеют личных или бизнес-связей с окружением Виктора Януковича или лицами из его правительства. Не смогли объяснить, почему в штате есть помощник депутата Евгения Мураева. Читайте больше здесь:

Виктория Ковцун, «Первые о главном»

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