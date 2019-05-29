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Новости » Киев 29 мая, 2019, 13:16
В Киеве горит завод «Ленинская кузница»

На территории завода «Кузница на Рыбацкой», который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, тушат пожар.

Как сообщает dtp.kiev.ua, «серьезный пожар на территории завода «Ленинская кузня» на Рыбальском: на месте работают пожарные».

«Очень сильное задымление, видно с расстояния в несколько километров», – говорится в сообщении.

«Возможно, увольняют часть территории для инфраструктуры нового жилого комплекса для приезжей элиты», – предполагает Fb-пользователь.

Вместе с тем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что горит трюм в пришвартованном корабле.

Пожежа на території заводу «Кузня на Рибальському» в Києві. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Пожар на территории завода «Кузница на Рыбацкой» в Киеве. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре на ул. Электриков, 29-а, поступило к спасателям в 09:24 среды, 29 мая.

На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м.

«Предварительно на корабле проводились сварочные работы», – уточняет столичная ГСЧС.

Уже в 10:33 пожар был локализован.

Ликвидация пожара продолжается.

К тушению пожара было привлечено 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет.
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Киевпожарновости Украины
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