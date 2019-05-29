В БПП указ Зеленского о гражданстве Саакашвили считают «исправлением некорректности»

Возвращение гражданства Михеилу Саакашвили – это исправление некорректности.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат фракции БПП Геннадий Ткачук.

По его убеждению, если человек уже имел гражданство, то никто не может его лишить этого.

«Однозначно я считаю, что указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства – это исправление определенной некорректности», – отметил господин Ткачук.

Также он отметил, что действительно Саакашвили не может вернуться в Грузию в силу того, что там есть обвинительный акт, поэтому его деятельность будет касаться исключительно Украины.

«Он гражданин, у него есть партия, и он будет предлагать себя на выборах, поскольку согласно украинскому законодательству он не может баллотироваться, потому что отсутствовал длительное время. Но он попытается провести свою политсилу и тех людей, с которыми планирует делать изменения в стране», – констатировал Геннадий Ткачук.

Напомним, 28 мая Президент Владимир Зеленский внес изменения в Указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул украинское гражданство третьему президенту Грузии и экс-руководителю Одесской области Михеилу Саакашвили.

Михеил Саакашвили поблагодарил президента Зеленскому за возвращение ему гражданства Украины.

В среду, 29 мая политик вернулся в Украину.

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