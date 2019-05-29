live
Aнонси
Тимофій Нагорний, бізнесмен, меценат у програмі «Hard з Влащенко» 29.05.19 о 20:00
Тимофій Нагорний, бізнесмен, меценат у програмі «Hard з Влащенко» 29.05.19 о 20:00
29 мая, среда
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
Яніна Соколова, телеведуча, актриса у програмі «Перші Другі» 29.05.19 о 22:30
29 мая, среда
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
Анонс програми Стежками війни: Наказ згори за 30.05.19
30 мая, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 29 мая, 2019, 15:19
Украина с Грузией выступают за ограничение права вето в Совбезе ООН стран-сторон конфликта

Украина и Грузия направили сопредседателям межправительственных переговоров по реформированию Совета безопасности ООН на нынешней сессии Генеральной ассамблеи совместное письмо, в котором призвали ограничить применение права вето, если один из постоянных членов является стороной конфликта.

Об этом сообщает Укринформ.

«Как уже неоднократно отмечалось рядом государств-членов во время межправительственных переговоров (относительно реформирования Совета безопасности ООН – ред.), право вето должно быть ограничено, когда постоянный член является стороной конфликта или ситуации, находящейся на рассмотрении, и через конфликт интересов не может беспристрастно принимать участие в голосовании. Наша общая принципиальная позиция заключается в том, что вопрос ограничения применения права вето в указанных ситуациях должен быть рассмотрен в контексте межправительственных переговоров и составлять неотъемлемую часть реформы Совбеза ООН», – говорится в обращении двух стран.

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, ограничения права вето является ключевым элементом позиции Украины в отношении реформы ООН и Совета безопасности ООН в частности.

«Кому как не Украине знать, к чему может привести злоупотребление постоянным членом Совбеза ООН правом вето. Вспомним заблокированные Россией проекты резолюций о территориальной целостности Украины, или создание международного трибунала для расследования преступлений, связанных со взбиванием малайзийского самолета МН17. Есть и другие недавние позорные случаи – Солсбери, Сирия. Применение заинтересованной стороной права вето приводит к парализации работы ключевого безопасности площадки мира, его способности оперативно отреагировать на угрозу международному миру и безопасности», – отметил украинский дипломат.

Ельченко также добавил, что без реального реформирования института права вето разговоры о любой реформе ООН являются несерьезными.

«Нам приятно, что такую позицию разделяют и другие государства. Совместное с Грузией обращение будет иметь дополнительный политический вес на дальнейших переговорах», – подытожил постпред Украины.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ГрузияветоУкраинановости Украиныновости политикиООН
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-29 17:08 :32