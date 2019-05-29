У МВФ нет вопросов к Нацбанку, – Смолий

Миссия Международного валютного фонда положительно оценила монетарную политику Нацбанка и подтвердила, что вопросов к НБУ нет.

Об этом написал в Twitter председатель НБУ Яков Смолий.

«Wrap-up встреча с миссией МВФ. Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как подтвердил Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрительно оценили нашу монетарную политику», – говорится в сообщении.

Wrap-up встреча с миссией #МВФ. Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как подтвердил Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрительно оценили нашу монетарную политику

Приятно, что все on the same page по важности МВФ для Украины.#миразом pic.twitter.com/8ObXMwYNpu — Yakiv Smolii (@YSmolii) 29 мая 2019 г.

Напомним, в декабре 2018 года исполнительный совет МВФ принял решение о начале 14-месячной программы сотрудничества с Украиной в режиме Stand-By, которая предусматривает выделение $3,9 млрд. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд сразу после этого решения.

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