У МВФ нет вопросов к Нацбанку, – Смолий

Wrap-up встреча с миссией #МВФ. Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как подтвердил Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрительно оценили нашу монетарную политику

Приятно, что все on the same page по важности МВФ для Украины.#миразом pic.twitter.com/8ObXMwYNpu