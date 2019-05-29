Тягнибок сообщил, с кем объединится «Свобода» накануне выборов в Раду

Надеюсь, что это правильно, когда на выборы мы пойдем вместе с нашими партнерами, представителями других националистических организаций. Это нас усилит, и мы будем рассчитывать, что в следующем парламенте будет мощная фракция националистов.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Отвечая на вопрос зрителя, будет ли «Свобода» объединяться с другими политическими силами в преддверии парламентских выборов, политик отметил, что 5 июня состоится съезд партии, где и будут решаться ключевые вопросы.

«Но надеюсь, что правильно, когда на выборы мы пойдем вместе с нашими партнерами, представителями других националистических организаций. Это нас совместно усилит, мы сформируем общий список на выборах по пропорциональной системе, сформируем список мажоритарных округов и будем рассчитывать, что в следующем парламенте будет мощная фракция националистов, которая сможет быть индикатором правильности развития высшего законодательного органа нашего украинского государства», – отметил Олег Тягнибок.

Вместе с тем он призвал украинцев хорошо подумать над своим выбором и не выбирать парламент эмоциями.

«Подумайте о том, что там будет много ригив-коммунистов, которые под прикрытием разных политических сил туда зайдут, что там будет значительная часть реваншистов, коррупционеров и мародеров. Поэтому там должна быть и «Свобода», и националисты, которые смогут остановить реванш, которые смогут предложить антиолигархические законы и законы, которые позволят развиваться в Украине среднему классу», – подчеркнул политик.

Олег Тягнибок заверил, что в парламенте «Свобода» будет следить за тем, чтобы в форме власти Украина сохранила свое национальное лицо и свою национальную идентичность.

«Так выглядит, что при такой власти будут очень большие проблемы, и нам придется снова защищать украинцев», – подытожил Олег Тягнибок.

Напомним, ранее Олег Тягнибок заявлял, что «Свобода» остается оппозицией и имеет к Президенту Зеленскому четыре условия.

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